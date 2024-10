'RODNA RAVNOPRAVNOST' / Šprajc iznenađen slučajem sa istoka Hrvatske: 'To što je žena prva napadnuta nije više bitno'

Lijep primjer rodne ravnopravnosti u pravosuđu stiže nam iz Vinkovaca. Ondje je muž došao kući pijan i počeo vrijeđati svoju suprugu te ju prema policijskom izvješću udario otvorenim dlanom u predjelu glave, na hrvatskom - opalio joj šamar. Na to je ona uzvratila istom mjerom te ga također udarila otvorenim dlanom u predjelu glave. Tj. opalila mu šamar. Onda su se još malo udarali otvorenim dlanovima dok supruga nije pozvala policiju. Sutkinja je procijenila da su oboje jednako krivi, dakle to što je žena prva napadnuta nije više bitno u ova nova vremena. Ona je sad pred sudom ravnopravna kao i njezin suprug, nema tu više tko je slabiji tko je jači, oboje su jednako jaki te su oboje dobili prekršajnu kaznu od 290 eura. S tim da je suprug još platio i 30 eura manje jer je jedan dan proveo u pritvoru što se računa u kaznu. Al tako je to kad sudi žena ženi. Samo ravnopravno.