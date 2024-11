OD TENKA DO PASTE ZA ZUBE / Skupa atomska košarica i šoping vodič za katastrofu: Dočekajte armagedon s lijepim osmijehom i naoružani WC papirom

Vidjeli smo koliko je geostrateška situacija komplicirana, više ne znaš tko s kim protiv kog, s Trumpom će ta zavrzlama postati još veća, tim više jer je nekoliko puta već rekao kako Amerika neće braniti Europu u slučaju ruskog nuklearnog udara. Ali Bogu hvala, Europska unija je osmislila strašan plan za slučaj Trećeg svjetskog rata ili kakve druge apokalipse. E o tome smo i maloprije vezano uz Trumpa, pričali, kako euro birokracija s građanima uopće ne zna komunicirati. Ali za nas ne treba brinuti. Kad dolazi neradna nedjelja pripremamo zalihe hrane i WC papira kao da ponedjeljak nikad neće svanuti. Ali OK, u Bruxellesu su to ipak nešto detaljnije razradili pa taj strateški dokument EU kaže da u slučaju izvanrednog stanja osim hrane, pića i lijekova trebamo imati i baterijske svjetiljke te radio prijemnik na baterije. Dakle kad građani na radiju čuju da su Rusi krenuli, samo u njih trebaju uperiti baterijske lampe i oni će se odmah razbježati. Dakako pod uvjetom da Rusi u napad krenu noću. U slučaju dnevnog napada, onda je dobro da građani pri ruci imaju toalet papir. Plan predviđa i da se jednog dana, valjda kad Bosna i Ukrajina uđu u Nato, uspostavi i zajednička Europska vojska ali do tada - držite se vi lampi i WC papira.