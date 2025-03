ŠOK I NEVJERICA / Što veže SDP i Hajduk? Nit orali ni kopali, evo ih na vrhu: 'Nije čudo da svijet ide k vragu'

Ajde ovo za Hajduk još nekako, ljudi guraju loptu pa tu i tamo zabiju ali kako se SDP-u to dogodilo - to je politički misterij tjedna. Nit igraju, nit guraju, nit zabijaju, tu i tamo asistiraju i to je to. Više računaju na protivničke greške kojih, Bogu hvala, ne fali. Nit orali nit kopali i evo ih na vrhu. Nije ni čudo da svijet ide kvragu. Ali SDP zapravo uvijek najbolje prolazi kad ne radi ništa