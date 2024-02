stanje nacije / Nepalci bi platili da mogu ratovat za nas, ali tko bi nas napao? Srbi neće dva put, a Crnogorci su prelijeni

Dakle Nepalci u Rusiji ratuju za 2000 dolara plus ruska putovnica. Koja u svijetu danas baš ništa ne vrijedi. A zamislite šta bi dali da ratuju za hrvatsku putovnicu. Dali bi ruku ili nogu sigurno. A možda bi nam još i platili da mogu ratovati za nas. A ni mesa puno ne jedu tako da bi se vojni proračun preporodio. Jer u Hrvatskoj vojsci najveći izdatak su kao i svima, hrana i režije. Druge vojske troše na naoružanje i opremu ali mi uglavnom na hranu i režije. I drogu, doduše. E i ja već vodim jednu pukovniju Nepalaca kojom zapovijeda recimo ponosni major HV-a Ante Bačić Bačo, jedini saborski zastupnik koji ima diplomu Ratne škole. S njim je razgovarao naš vojni dopisnik iz Lore Bernard Perić Dena. "Sad moja omiljena tema: rat... vojni rok, ma isto je. A tko će nas napast? Neki lumen iz Kine u sobi provali u Pentagon, uleti mu mater, zalipi mu flisku, prolije kavu po tastaturi, 'send missile to Croatia' i nema više Hrvatske. Od susjeda nema nas tko napast.. Srbi nisu tolki mazohisti da to naprave dvaput. Bosna neće, Hercegovina im neće dat, Mađarska... već imaju pola države, zašto bi napadali? Crna gora prelini..."