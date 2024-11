BORAC JE TO... / Možda nije kalibar kao Trump, ali je naš Forrest Gump: Kakvoj se to pogibelji za vrijeme rata izlagao Primorac?

Kako sad stvari stoje, bit će u nedjelju 29. prosinca. A, nadali smo se da će biti neka srijeda ili bar utorak da kao ljudi spojimo par dana izbornih blagdana, da se usput uzme još par dana bolovanja, da se malo uživa u životu, ali za razliku od Zorana Milanovića bezdušni Andrej Plenković nema osjećaj za potrebe napaćenog naroda pa onda evo ništa od spajanja. Dragan Primorac bi mogao pružiti dostojan otpor. Trenira po cijele dane, diže utege, trči... Borac je to, dragovoljac Domovinskog rata od prvog dana. Točnije još prije od prvog dana. Naime Primorac se kao dragovoljac Domovinskog rata vodi od siječnja do srpnja 1991. Nakon toga je otišao u Ameriku ali do tada su u Splitu već sve najvažnije oslobodilačke operacije bile završene. Kakve je to ratne operacije antiteroristička postrojba Splitsko dalmatinske županije vodila u Splitu početkom '91, dok nije bilo ni rata u Slobodnoj Dalmaciji nam otkriva zapovjednik Primorčeve antiterorističke jedinice Vlado Bužančić koji kaže da je Primorac s njegovom jedinicom sumnjivim Splićanima, dakle Srbima, upadao u stan i vršio pretres. Možemo samo zamisliti kakvoj je pogibelji tada bio izložen Dragan Primorac. Mogao se okliznuti na friško opranom linoleumu ili spotaknuti o igračke koje su mali Srbi znali razbacati po stanu kako bi onesposobili hrvatske oslobodioce stanova. Ali skroman kakav već jeste Primorac se s tim ne voli hvaliti. Pa se zato eto Primorac nije htio pohvaliti da je nakon ove ratne epizode u Splitu ostatak Domovinskog rata služio kao izviđač Četvrte gardijske brigade za rejon Pennsylvania-Ohio. Nažalost, izgleda da jedini koji znaju cijeniti što je sve Primorac učinio za Hrvatsku dok je ratovao po Americi jesu članovi Generalskog zbora koji su ga ovih dana primili za svog počasnog člana. A to je tako ugledan zbor da čak ni Ljubo Ćesić Rojs više nije mogao s njima jest i pit.