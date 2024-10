'ODRŽIVI PRDEŽ' / Šprajc razotkrio cilj EU-a: 'Meso i mlijeko uskoro će nam biti dostupni kao kavijar i šampanjac'

U međuvremenu u Hrvatskoj se stvaraju nove revolucionarne snage. Ok, nisu to baš neke nove, mlade revolucionarne snage, brat bratu nitko od njih nema manje od 70 ali imaju snage za izaći na prosvjede. A znamo koliko je Vlada Andreja Plenkovića umirovljenicima povećala mirovine, dala im subvencije za plin i struju, svako malo im daje i neke dodatke, i kako im nikad nije bilo bolje nego sad - ako ne vjerujete meni, pitajte Andreja Plenkovića. Evo to vam ja kažem, otkako je Vlade Andreja Plenkovića hrvatski umirovljenici nemaju vremena za prosvjede, oni su ili na nekom kruzeru s kojim kruže Mediteranom, ili idu u Disneyland, ili su u svojoj vikendici na Bermudima. I onda je jasno da nisu to prosvjedovali nikakvi hrvatski umirovljenici nego srpski špijuni. Jer kao srpski špijuni primaju srpsku penziju, po hrvatski mirovinu. A ona je stvarno niska. Prosječna mirovina u Srbiji je tek oko 400 eura, a u Hrvatskoj čak 530 eura. I normalno da onda srpski špijuni ovdje prosvjeduju, hoće i oni takve penzije. Ali šalu i maglu Andreja Plenkovića na stranu, u Hrvatskoj čak 60 posto umirovljenika prima manje od tih prosječnih 530 eura, većina njih u toj skupini ima tek 300 eura. Dakle meso i mlijeko za njih su ko kavijar i šampanjac za nas ostale. Ali sad će konačno i njima svanuti. Jer u skladu s novom poljoprivrednom politikom Europske unije, o čemu vas usput budi rečeno ovdje nitko ne izvještava, doduše vjerojatno ni ministar poljoprivrede o tome nema pojma, ubuduće će meso i mlijeko i za nas ostale biti dostupni kao kavijar i šampanjac. Naime cilj je Europske unije da se jede manje mesa i mlijeka tj. da imamo manje krava koje prde, podriguju i time proizvode metan i ugljikov dioksid koji zagađuju atmosferu, stvaraju efekt staklenika i utječu na klimatske promjene. Ok, naravno da Ursula Von der Layen to ne kaže baš tako, ali kad stavlja naglasak na održivu poljoprivredu onda to znači baš to. Održivi prdež. E ovo da poljoprivreda osobito stočarstvo mora biti više održivo znači da će poljoprivrednici i stočari ubuduće dobivati manje poticaja. Odnosno dobivat će poticaj da prežive tranziciju na održivu zelenu poljoprivredu