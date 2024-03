VODOMET, UTJECAJNIK, ANALOGNI UMNOŽNIK / Kako zamijeniti engleske riječi hrvatskim? Pomogli nam kolege Srbi, oni ga najbolje razumiju

Roaming bi se ubuduće trebao zvati izvandomovinsko umrežje. Spin off serije - izdvojbeni niznjak. Batman - šišmišoliki nadčovjek, bejzbol - paličasti bazotrk, indigo papir - analogni umnožnik. Evo recimo, “imam sako boje analognog umnožnika”. Zar to nije onako baš hrvatski lijepo rečeno, kad kažeš anologni umnožnik savršeno je jasno kakve je boje sako. Ili, “Pogledaj draga nebo boje analognog umnožnika” Aaaa kakva poezija, šteta što Dobriša Cesarić nije znao za te riječi, kakve bi to tek pjesme bile. Ili recimo u prozi bi se moglo reći “Toliko je bio željan čuti njezin glas da ju je nazvao bez obzira što je bila u izvandomovinskom umrežju”. Eto je bio naš doprinos kulturi i razvoju hrvatskog jezika pa ćemo ubuduće u emisiji koristiti samo te riječi. Uz naravno vodomet, rabljaonicu, utjecajnika, zrakomlat i ostale gluposti. Zašto to sad spominjemo? Zato što bi sve te nove riječi trebali znati i stranci pri polaganju ispita za hrvatsko državljanstvo.