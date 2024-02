'DOK MIŠO NIJE IMAO BRKOVE' / Izbornik Dena ubacio zicer: 'Kad si ti zadnji put upao ženskoj, moj Turudiću?'

Kao i sve važne informativne emisije i mi od danas na glavnu temu uvodimo QR anketu s QR kodom. Današnje pitanje glasi - Koliko vjerujete Ivanu Turudiću? Skeniranjem QR koda možete glasati za dva ponuđena odgovora. Pod A) Ivanu Turudiću vjerujem manje od 50 posto i B) Ivanu Turudiću vjerujem više od 50 posto. Tijek glasanja moći ćete pratiti u donjem lijevom kutu vaših malih ekrana. Ukupni rezultat glasanja objavit ćemo na kraju emisije. A možda će vam pri glasanju pomoći nešto drugačiji pogled na cijelu ovu aferu. Bernard Perić-Dena cijelom slučaju nudi jedan ljudskiji, topliji pristup. "Dobili smo temu Turudić-Rimac da obradimo s naše prave strane. Ja ne znam što to ljudima nije jasno, čovjek malo kuva žensku... ON: Bilo je dobro sinoć. ONA: To ćete koštati još 100 eura ekstra. ON: Platit ću ti dvista. ONA: Možemo ponovit jer mi se sviđa kad stavljaš...Majko mila šta je ovo!?... Meni tu nije jasno, čisti muški mozak, ja isto napravija. Vidio da žena ima doživotnu, njoj je sa prilika, ranjiva je, tko zna kad će ona opet, čovjek išao močiti... Kad si ti zadnji put upao ženskoj moj Turudiću? Bit će dok je još Miše Kovač bio bez brkova... Plenki je uspio ono što nije ni Tuđman, znači pomirit ustaše, četnike i partizane... Dobro ne partizane, njih trojicu...Svi su glasali za Turudića, to je zemlja koju želimo, mir, sloga i to je to..."