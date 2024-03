SDP-OV BI BIO EXTRA SOFT / Indijci na izborima dijele kondome. Da naši to rade, HDZ bi bio XXXL: Veliki kondom za velike prevare

Na tržištu je došlo do nestašice lijekova za smirenje. Što je najbolji znak da se približavaju izbori. Jer sve ih je teže i teže slušati. A vidite, Indijci su to lijepo riješili. Oni su svjesni da politika ide ljudima na onu stvar, pa su svoje političke brendove odlučili promovirati kroz - kondome. I vladajuća Kongresna i oporbena Telugu Desam partija u jednoj od Indijskih pokrajina spremaju se na izbore tako da biračima dijele kondome sa svojim logom. I tako bi trebalo i kod nas. Jer ima li bolje stvari od toga da ugledate nekog iz HDZ-a ili nekog iz oporbe na onoj vašoj stvari. A vi si sami zamislite likove koji bi voljeli staviti na tu stvar, u vašu intimu se ne bih htio miješati. Ali evo recimo HDZ bi se mogao reklamirati kao XXXL kondomi, veliki kondom za velike prevare. Jer kad ga skineš u njemu praznog prostora koliko hoćeš. SDP-ov kondom bi se trebao reklamirati kao Extra soft - toliko je soft da ne znaš ni da ga imaš. Stranka Možemo bi se na kondomima moglo reklamirati s okusom voća, nepokošene trave i duhana. Jer oni ne puše travu. Za birače koji su skloni riziku Most bi ih mogao privući kondomima s rupom. Nikad ne znaš što će od seksa s njima ispasti.