POGLED S DESNA / Dena oduševljen povratkom Trumpa: 'Toliko sam dobre volje da ni Šprajca neću vriđat!'

Svit je puno lipši,'Trump je zadnji stup obrane protiv Antife u svijetu, desničari svih zemalja ujedinimo se! Ali greška je bila demokrata slati dvi žene na Trumpa kad znamo da on jede žene za doručak. Sad bi ga svi kopirali, a jedina osoba koja ga može kopirati je Žele Kerum koji 'can Split again'. A ja sam toliko dobre volje da ni Šprajca neću vriđat!