'MALO PEDERSKI' / Bully s Trešnjevke koji Habijana outa iz čiste zlobe i pakosti

Svašta smo dosad vidjeli pa je konačno bio red da vidimo i prvi politički outing. Politički outing je otkrivanje seksualne orijentacije pojedinca - političara bez njegovog pristanka. Dakle nije izlazak iz ormara nego istjerivanje iz ormara. Naravno, čast da bude prvi politički gay istjerivač u Hrvatskoj pripala je, kome drugom nego, predsjedniku Zoranu Milanoviću! E sad, kad bez pristanka jedan političar drugog političara outa da je gey, tj. kad ga istjera iz ormara, to može imati širu društvenu ulogu afirmacije gay problematike, osvješćivanja ravnopravnopravnosti ili raskrinkavanja političkog licemjerstva. Ali, nisu to teme koje zanimaju Zorana Milanovića. on je bully s Trešnjevke koji Habijana outa iz čiste zlobe i pakosti, jer je Habijan svojedobno za njega rekao da ima bipolarni poremećaj ličnosti. A kad iz zlobe i pakosti nekoga outaš da je gay, onda je to, što bi se reklo, malo pederski. Pogotovo jer svi znamo da je i Zoran Milanović u svom uredu okružen s nekoliko gayeva pa bi bilo lijepo da se sami outaju kako bi s pozicije moći tj. s pozicije Ureda Predsjednika Republike proširili svijest o političkoj i društvenoj ravnopravnosti pripadnika LGBT zajednice. Ali i oni su na ispad svog šefa začkomili, što je isto tako - dosta pederski. Zapravo je zanimljivo da se među hrvatskim saborskim zastupnicima, ministrima i ostalim dužnosnicima koji su Gay, a svi znamo da ih ima, što bi rekao naš istjerivač i svi znamo koji su, od lijeva na desno, niti jedan od njih se, osim Domagoja Hajdukovića, nije o tome javno izjasnio. A za njih kao političare, kao osobe od pozicije ugleda i moći, to ne bi smjelo biti pitanje osobne seksualne intime. Jer pitanje ravnopravnosti LGBT zajednice nije osobno pitanje nego je, barem za tu zajednicu, prvorazredno političko pitanje. I kad o tome ne žele progovoriti nit oni koji zbog svoje privilegirane pozicije o tome mogu govoriti, znači da i oni pristaju na zakon šutnje a pristajući na zakon šutnje pristaju i na stigmatizaciju članova LGBT zajednice. Što je od tih gayeva u politici isto tako pederski. Točnije, jedini gay u politici koji nije peder - je Domagoj Hajduković. Ali svi ostali su po pederluku doista potpuno ravnopravni sa svojim straight kolegom Milanovićem. S vedrije strane, Habijan sad može biti miran i računati na potpunu podršku svoje stranke. U HDZ-u mu sad sigurno nitko neće okrenuti leđa.