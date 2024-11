ASIMILIRALI SE U DRUŠTVO / West Side Story, ali na Nepalski: Bore se plavi protiv žutih, a otme li ih nam nepalski DP, po hranu ćemo morati sami

Golemi interes i javnosti i medija za izbore u Americi je dakle potpuno razumljiv, kad Trump u Ovalnom uredu uzme kemijsku nikad ne znaš koga će prekrižiti, eto sad je možda već prekrižio Plenkija a već sutra može i Zokija. Ali da baš nikog ne zanimaju izbori u Nepalu, e to već nije jasno. A od rezultata tih izbora mi živimo. Što ako tamo na vlast dođe neki nepalski Domovinski pokret s idejom povratka iseljenih. Od čega ćemo onda mi ovdje živjeti? Šta ćemo jest? Hoću sam morat otići do fast fooda? Dić se s kauča i izložit se pogibelji? Tko će me taxijem odvest do šoping centra? Zar ćemo Zetom u šoping? Osim što nam rade i grade lijepo su se i asimilirali u hrvatsko društvo. Kao Torcida i Bad Blue Boysi. Plavi protiv bijelih, odnosno žutih.