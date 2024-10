KENJKAVA NEĆKAVA NACIJA / Balkansko bure baruta, postalo bure kupusa: 'Ne da rata nikad nećemo vidjeti, nego nas nitko neće ni zvati'

Svijet izgleda kao da je na rubu Trećeg svjetskog rata, ali kako su stvari krenule izgleda da će ovo biti prvi put da će neki svjetski rat proći bez nas. Istina - to je gotovo nezamislivo, ovdje se ratovalo i kad nije bilo nekog velikog svjetskog rata, tek toliko da se ljudi ne opuste i da ostanu u kondiciji, a kamoli kad bi izbio kakav svjetski rat. Čim bi neki svjetski rat pokucao na naša vrata, naši ljudi bi ih širom otvorili - Izvolite, uđite, dobrodošao nam brate rate! To je i razumljivo, rat je na ovim prostorima nešto kao folklorni običaj, maskirne hlače i majice nam dođu kao narodna nošnja. Uđeš u dućan i možeš naći bar dvojicu kako se u maskirnim nošnjama muvaju između stalaža s parizerom i jogurtom. Balkan je nekad bio strah i trepet rata, Balkan se sa strahopoštovanjem nazivalo bure baruta. Na što su danas spale Hrvatska i Srbija - dok se ozbiljne zemlje gađaju hipersoničnim raketama i dronovima mi se gađamo kupusom. Eto dakle kakvi smo mi ratnici postali. Našim venama teče krv ustaša, domobrana i partizana, a ne možemo se dogovoriti da pet časnika pošaljemo u Wiesbaden na pivo. Pa dokle je to došlo... Ne da rata tako nikad nećemo vidjeti nego nas neće nitko ni zvat. Postat ćemo mlohava i kenjkava, nećkava nacija koju nitko ne želi imati u svojim redovima. Pogledajte u videu detaljnu analizu Borne Sor kako stojimo na geopolitičkoj karti međunarodnih silnica