S obzirom da su Srbi nama uzor u svakoj budalaštini i prevari, slične deepfake obmane pojavile su se i kod nas. Evo recimo jednog umjerenog i pristojnog političara iz vladajuće stranke oporba je iskoristila da ga prikaže kao pijanu budalu koja priča pizdarije... Aaaa, to nije deepfake, to je fakat bio Vlado Šeks…? A Bože više stvarno, ne znaš što je umjetna inteligencija što je neinteligencija… Ispričavamo se gospodinu Šeksu pa bolje da se maknemo od politike. Politika je ovako ionako prevara, ali izgleda da bez politike nema dobre prevare. Pogotovo ako prevaranti uz pomoć umjetne inteligencije sljube politiku i medije. Ok, za to ne treba umjetna inteligencija, dovoljni su HDZ i HRT, ali pogledajmo kako to izgleda kad se sljubimo u privatnom sektoru. Eto, Plenki i ja dilamo naftu i to preko ove emisije pa tko to ne bi povjerovao. Tim više što neki Plenkijevi ljudi stvarno dilaju naftu, ali još čekaju optužnicu. Ali šalu na stranu, ovakvih lažnih videa u kojima se za manipulaciju i prevaru koriste javne osobe, tv voditelji, glumci, političari, pjevači sve je više i gotovo im je nemoguće stati na kraj. Iskaču uglavnom na Facebooku kojeg boli briga za takve prevare gdje se ljudima pokušavaju izmusti novci jer Facebooku na tome također muze novce. Stvarne, a ne fake novce. Dakle pripazite, mene negdje vidite s Plenkijem da dilamo naftu ili neke obveznice to je sigurno deepfake. Ali ako me vidite sa Šeksom u birtiji da dilamo lozu to je onda vjerojatno stvarna snimka.