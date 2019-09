ŠKOLA U ZAGREBU TRAŽI 100 KUNA OD UČENIKA DA BI MOGLA VODITI NASTAVU: ‘Mi još imamo najmanji iznos’

U školi ističu kako je to uobičajena praksa te kako su oni jedna od jeftinijih

“Svi učenici škole od ove školske godine plaćaju participaciju u povećanim troškovima obrazovanja u iznosu od 100,00 kuna. Učenici prvih razreda participaciju su platili prilikom upisa, a ostali učenici participaciju trebaju platiti do 30. rujna 2019.”, stoji u obavijesti na stranici Druge ekonomske škole u Zagrebu.

U dopisu poslanom roditeljima, do kojeg je došao Index, škola je nešto opširnija.

“Zbog nedostatka financijskih sredstava i povećanih troškova nastavnog procesa nismo u mogućnosti održavati odgovarajuću razinu te je stoga Školski odbor, uz suglasnost osnivača (Gradskog ureda za obrazovanje), donio odluku o uvođenju participacije od 100,00 kuna godišnje po učeniku. Napominjemo da će novac prikupljen od roditelja biti trošen strogo namjenski za potrebe odgojno-obrazovnog procesa, a na kraju godine podnosit će se izvješće o trošenju sredstava s kojim ćete biti upoznati preko Vijeća roditelja. Žao nam je zbog nepopularne mjere, ali zbog održavanja nastave i mi smo, kao i druge škole, bili prisiljeni uvesti participaciju”, stoji u obavijesti.

‘Svi imaju participaciju, nije u redu da se nas ističe’

Ravnateljica u tome ne vidi ništa sporno jer je “tako u skoro svim školama u Zagrebu“.

“To je u članku 19 Odluke o upisu koji je donijelo Ministarstvo obrazovanja i to je temelj za odluku. Dobili smo naravno suglasnost osnivača, Grada Zagreba, i to se onda može napraviti. Škole imaju participacije od 100 do 500 kuna. To su točne informacije. Nije u redu da se sad o nama priča kad stvarno imamo najmanji iznos”, rekla je ravnateljica Naletilić Indexu.

Bandić se hvali izdvajanjima za obrazovanje, a škole traže novac roditelje

Ipak, u oči upada kako je to uvođenje participacije odobrio Grad Zagreb, osobito ako je to redovna praksa u zagrebačkim školama obzirom na to da se gradnonačelnik Milan Bandić naročio voli hvaliti izdvajanjima za obrazovanje.

Ne samo da u većem dijelu čestitke povodom nove školske godine piše o novim udžbenicima i radnim materijalima koje je Grad osigurao, (kao i obnovljenim dvoranama i zgradama, što je u kraju krajeva i zakonska dužnost osnivača škola), nego u političkom obračunu s ministricom Blaženkom Divjak u svom stilu obećaje da ako ministarstvo neće povećati plaće profesorima, bude Zagreb.

U isto vrijeme, škole su primorane od roditelja tražiti novac kako bi mogle raditi.