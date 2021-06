Hrvatska ekonomija polako se oporavlja od pljuske koju nam je zadala koronakriza uzrokovana pandemijom – barem bi se tako dalo zaključiti nakon zadnjih podataka o BDP-u koje je objavio Eurostat.

Prema njima, naša je zemlja nakon Irske imala najveći porast BDP-a u prvom tromjesečju ove godine u odnosu na prethodno. Objavljeni podaci tako pokazuju da je BDP Irske porastao je za 7.8 posto, dok je BDP Hrvatske porastao za 5.8 posto.

Nakon nas po rastu BDP-a u prvom kvartalu ove godine slijede Estonija, Grčka, Rumunjka i Bugarska. Na razini EU, BDP je u prvom tromjesečju u odnosu na prethodno pao za 0,1 posto.

'Igra brojki'

Ekonomski analitičar Guste Santini ovu situaciju vidi kao "igru brojki" te logičan slijed nakon ogromnog pada. "Imali smo velik pad od 8.4 posto, a nije bilo intervencije Vlade bilo bi preko 16 posto", kaže nam Santini. Zanimljivo je i da smo u industrijskoj proizvodnji imali manji pad od Njemačke, nadodaje.

"To je igra brojki, ne znači da smo napravili nešto dobro ili nešto veliko", smatra ovaj ekonomski analitičar, nadodajući da je do ovog skoka došlo stjecajem okolnosti.

Ne smijemo se oslanjati na turizam

Puno toga ovisi o narednim mjesecima, odnosno o turističkoj sezoni. Iako, to što turizam dominira našim gospodarstvom, Santini ne vidi kao dobru stvar.

"Vidjet ćemo što će bit s turističkom sezonom. No i to je posebna priča, to je priča koja pokazuje da se želimo vratiti u 2019. kada je turizam dominirao. Turizam dominira zadnjih 8,9 godina u gospodarstvu, a vidjeli smo da se kao monokultura pokazao lošim", upozorava Santini, dodajući da su se sve zemlje koje se baziraju na turizam našle u problemima.

Kaže kako je potrebno potražiti izmjenu, odnosno novu koncepciju razvoja.

"Nisam optimist da smo spremni na to i da ćemo to napraviti", zaključuje ekonomski analitičar Guste Santini.

Inače, na razini Europske unije, u prvom je tromjesečju BDP u odnosu na prethodno blago pao za 0.1 posto, a pad je na razini EU zabilježen i u četvrtom tromjesečju prošle godine.