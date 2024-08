ŠTO TO DONALD IZVODI? / Želite na večeru kod Trumpa? Bon Appétit, i to je moguće! Evo koliko ćete morati iskeširati za to iskustvo

Čak ni svađe u Domovinskom pokretu, ma čak ni ove optužbe o tome tko se kako križa, nisu zabavne kao ono što ovih dana u Americi izvodi Donald Trump. Kojem očito očajnički treba novac za kampanju jer došlo je do toga da prodaje svoje izrezano odijelo. Možda vam se čini da se čovjek počeo baviti TV prodajom jer doista tako i izgleda. Trump je izdao novu kolekciju digitalnih karata, svaka košta 99 dolara. A na njima je gospodin u najboljim izdanjima: pleše, stoji pored lava, nosi boksačke rukavice. Tko kupi 15 karata, dobit će komad odijela koje je nosio u famoznoj debati protiv Joea Bidena. I to naravno nije sve - tko kupi 75 karata, taj će imati čast kod njega na gala večeru na Floridu. Bit će to uspomena o kojoj ćete pričati cijeli život, tako to prodaje trgovac Trump. Nije mu ovo prvi put, isto je radio prije 2 godine i zaradio 4 i pol milijuna dolara. Nije mu ni prvi put da izrezuje odijelo: tako je podijelio i ono u kojem je uhićen