OGROMAN PORAST / Skijanje u Austriji nikad skuplje. Evo koliko morate izdvojiti za jedan dan snježnih radosti

Poskupljuje skijanje u Austriji. Prema najava lokalnih medija u Tirolu, dnevne karte idu gore za pet do deset posto. Dan na skijanje platit ćete gotovo 80 eura. Vlasnici kažu da su cijene uskladili s inflacijom, a povećane su i plaće zaposlenicima pa će račun platiti skijaši. Nije to sve, nova snježna radost zove se 'dinamičko formiranje cijene'. To znači da što je veći interes, više je skijaša pa se odmah povećava i cijena - i to tridesetak posto, ovisno o gužvi. Sjećate se, to je ista ona stvar zbog koje su poludjeli fanovi Oasisa koji su plaćali astronomske ulaznice za koncerte, i ista ona stvar zbog koje taksi plaćate skuplje kad je potražnja veća. Uz sve to, Austrijanci pišu kako je u proteklih pet godina skijanje skuplje čak 40 posto. Više pogledajte u videu