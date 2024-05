KOMENTARI NA BABY LASAGNU / Uspoređuju ga s Nikolom Teslom, a za neke je već sad napravio više za Hrvatsku nego DP

'Pobijedit ćemo na Eurosongu, ovo je najbolji nastup Hrvatske ikad', eto to je raspoloženje kod kuće nakon čudesnog nastupa Baby Lasagne sinoć u Malmöu. Zvučao je odlično, nastup je izgledao moćno i energično, kao da je pred tisućama ljudi nastupao već tisućama puta. Dobro je netko komentirao, izgledalo je kao da je Europa došla na njegov koncert. 'There's no going back, Hrvatska pobjeđuje': tako pišu fanovi Eurosonga na društvenim mrežama koje su sinoć brujale samo o Baby Lasagni. Strani mediji pišu da je ukrao show, od bivših pobjednika preko Tončija Huljića do Andreja Plenkovića, nema koga nije osvojio elektro metalni Rim Tim Tagi Dim. Mrle ga je usporedio s Nikolom Teslom, Aleksandar Dragaš kaže da je u 3 minute napravio više za Hrvatsku nego što će Domovinski pokret u iduće 4 godine. Više pogledajte u prilogu Rikarda Stojkovskog