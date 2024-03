HIT DANA / U slučajevima sa Mamićem svjedoci obole od 'mamnezije': Ni Pranjić se ne sjeća od koga je dobio novce

Uvijek u Direktu s uzbuđenjem pratimo kako je amnezija čest problem u slučajevima povezanim sa Zdravkom Mamićem, a evo nam danas još jedan nastavak. Danijel Pranjić se, recimo, sjeća da je dobio eure, ne sjeća se od koga ih je dobio, ali sjeća se da to nikako nije bio Mamić. Naš hit dana. “Znam da sam dobio novac, ali ne znam tko mi ga je dao. Možda je to bio Mario Mamić, možda Damir Jozić.., ali nisam siguran. Siguran sam da to nije bio Zdravko Mamić", tako je danas na županijskom sudu svjedočio bivši Dinamov igrač i bivši reprezentativac. kojem su predočene tri potvrde prema kojima je jasno da je dobio tri puta po 50 000 eura.