Profesor kod Mojmire izložio crni scenarij ako Trump pobijedi: 'Globalna ekonomija će se urušiti'

Dva su tjedna do američkih izbora, Mojmira je u RTL Direktu ugostila Codyja McClaina Browna, profesora s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, rođenog Amerikanca i dobro upućenog u politička previranja u SAD-u.

Imamo dva tjedna do izbora, Donald Trump okreće burgere u McDonaldsu, Kamala Harris propovijeda u crkvi. Jesu li ovo očajnički posljednji pokušaji da pridobiju glasače?

Da, izgleda kao neka luda strka da se vidi tko je još preostao, tko još možda nije donio odluku, ali je istovremeno sve nekako naopačke. Donald Trump se prikazuje kao da je iz radničke klase, Kamala Harris propovijeda u crkvi i priča o svome oružju, djeluje kao da je dvoje kandidata zamijenilo pozicije u odnosu na one na kojima bi trebali stajati.

Koliko je bizarno da Kamala Harris sada govori da je ponosna vlasnica oružja i da se ne bi bojala upotrijebiti ga, kada bi netko pljačkao njezinu kuću?

Pa, čudno je, posebno za demokratkinju iz Kalifornije. Tim Walz je iz Minnesote, to je više ruralna država, od njih očekuješ da govore o oružju, lovu i sličnom. Ali, ona govori 'ja doma imam Glock za samoobranu '. Nije baš normalno za demokrate da tako govore.

Ali ipak, dva tjedna do izbora, najnovije ankete pokazuju da su kandidati izjednačeni. Kako je moguće da su toliko blizu?

Ne znam. Vjerojatno je tako jer su Sjedinjene Države godinama toliko polarizirane, da nitko nije voljan pomaknuti se u bilo kojem smjeru, bez obzira na sve što se događa. Toliko smo zaključani u republikansku i demokratsku stranu da će jedan jako uzak krug ljudi odlučiti ove izbore.

Foto: RTL Direkt

Imate obitelj i prijatelje u SAD-u. Što kažu, kakva je atmosfera ovih dana?

Napeto je. Svi su zabrinuti. Svi brinu oko nasilja nakon izbora, što će se dogoditi ovisno o tome tko će pobijediti. Dosta je uznemirujuće.

Zanimljivo mi je da bi se crni i latino birači mogli pokazati odlučujućima na ovim izborima. Koliko ste iznenađeni što Trump dobiva podršku među ovim skupinama? Pogotovo ako znamo da je on vrlo glasan u svojim antiimigranatskim stavovima, a s druge strane Kamala Harris je crnkinja.

Da. To na neki način ruši sve predrasude koje smo imali o demografskim skupinama, posebno jer se to događa među mlađim ljudima, a mladi su, ako pogledamo u Obamino vrijeme, naginjali više lijevo, bili progresivniji i slično. Glavni je razlog, kako ja to tumačim iz onoga što govore intervjui i ankete, to što su ljudi vrlo nezadovoljni s onim što se sada događa u Sjedinjenim Državama, a Trump je kandidat nezadovoljnih.

Kad spominjete mlade glasače, Taylor Swift podržala je Kamalu Harris. Što mislite da će joj to moglo donijeti, može ona motivirati mlade glasače da izađu i glasaju?

Nakon što je objavila svoju poruku, dogodilo se povećanje broja onih koji se registriraju za glasanje. Ali iskreno, većini nas sve je to dosta čudno, ta ideja da neću glasati, a da onda neki celebrity kaže da treba glasati za tu osobu, a onda netko kaže 'da, učinit ću to!'. Teško je reći.

Foto: RTL Direkt

S druge strane, Trump ima podršku najbogatijeg čovjeka na svijetu. Elon Musk sada dijeli milijun dolara novoregistriranim biračima svaki dan. Mislite li da će to pomoći Trumpu?

Nemam pojma, ne znam. To je vjerojatno ilegalno, ali je s te strane na tragu onoga što Trump radi. Toliko je čudno i bez presedana da je teško znati kakav će imati učinak. Međutim, može se činiti i malo patronizirajućim, kao 'ja sam milijarder, evo vam vaši milijuni dolara, seljaci, plešite za mene'. To bi mu se moglo obiti o glavu.

Zanimljivo je i da je Donald Trump proglašen krivim po 34 točke optužnice za krivotvorenje poslovne dokumentacije, ali čini se da to ne smeta njegovim biračima, kao ni laži koje izgovara, recimo da imigranti jedu pse. Kako to objašnjavate, djeluje kao mesija mnogim ljudima u Americi. Koja je njegova tajna?

Zabavan je.

I to je dovoljno?

Bogat je, zabavan je, bijel je, donekle. Iskreno, to je pitanje koje zbunjuje sve, ne razumijemo to, kao da stvarnost više nije važna, što god Trump kaže, ljudi u to vjeruju. Jednostavno, žao mi je što to kažem, ali ne znam.

Foto: RTL Direkt

Mislite li da su mu pokušaji atentata koje je preživio donijeli glasove? Svakako je pokušao izvući maksimum, čak je prodao izrezane dijelove odijela u kojem je upucan. Hoće li to iskoristiti?

Opet, to pomaže kod njegove baze, ali nismo vidjeli da su se ankete puno mijenjale. Obično bi kod takve vrste događaja vidjeti veliki skok u anketama, ali sada je sve tijesno jer ljudi koji su ga voljeli prije, vole ga i poslije, a oni koji ga ne vole, ne vole ga i dalje.

Koliko veliku ulogu će igrati sukobi u Ukrajini i na Bliskom istoku na izborima. Administracija Joea Bidena podupire Ukrajinu, daje im milijarde dolara, ista je stvar i s Izraelom. Mislite li da će to pokazati teretom za Kamalu Harris?

Da, mislim da hoće. Jer ljudima koji su nezadovoljni statusom quo, Donald Trump može reći 'pogledajte, šaljemo tolike novce u sve te strane države, trebali bismo ih zadržati ovdje u Americi, trebali bismo ih trošiti na vas'. Zato, teško je ljudima koji ne prate politiku i nemaju razumijevanje geopolitičkog svijeta, mogu reći 'zašto ja nema zdravstveno osiguranje, a Ukrajina ima brdo projektila'.

S druge strane, podrška Izraelu također okreće ljude protiv Kamale? Ili donosi glasove Trumpu?

To je prilično ludo, jer jedna od najvećih baza Donalda Trumpa je evangelička zajednica u SAD-u. Oni u ogromnoj većini podržavaju Izrael, tako da svatko tko ne podržava Kamalu jer misli da će Trump biti čvršći prema Izraelu zbilja je u zabludi.

Foto: RTL Direkt

Ali ankete pokazuju da ona gubi arapske glasače?

Da, ali mislim da to nije zato što će oni glasati za Trumpa, nego što će možda ostati doma i ne glasati uopće.

Što mislite, kako bi se Amerika i svijet promijenili kada bi Donald Trump dobio drugi mandat?

O moj Bože. Mislim da bi postali manje stabilno mjesto, mislim da bi NATO bio ugrožen, mislim da bi Putin dobio ohrabrenje, a mislim da bi u Gazi i Libanonu Netanjahu imao slobodnije ruke. Iskreno, mislim da će Donald Trump pokušati preuzeti kontrolu nad Američkom centralnom bankom, uništiti valutu i dići carine previsoko zbog čega će se globalna ekonomija urušiti.

Ok, to je jako pesimističan pogled na Trumpovu pobjedu. Jeste li zabrinuti zbog mogućih nereda ako Donald Trump ne pobijedi?

Da, brinem zbog nasilja ako bude izabran, brinem i ako ne bude izabran. On nije promijenio svoju retoriku, i dalje potiče nasilje i militantno ponašanje među svojim pristašama. Te pristaše su i dalje tu, recimo da čekamo vidjeti što će se dogoditi.

Pobijedi li Kamala Harris bila bi prva žena predsjednica Sjedinjenih Država. No, čini se da umanjuje značaj svog spola, za razliku od Hillary Clinton prije osam godina. Zašto?

Mislim da je to zato što je naučila lekciju od Clinton. Kao potencijalna prva žena predsjednica, ne može voditi kampanju utemeljenu na tome, jer će onda svi reći 'dobila je posao jer je žena', kao da je to tako lako. Zato smo imali toliko žena predsjednica SAD-a. Dakle, ona mora biti jako oprezna, kao i sa svojim statusom manjine. Ne može voditi kampanju kao predstavnica manjina, sve to treba biti očito, ali s tim treba biti jako oprezna.

Foto: RTL Direkt

Da vas pitam i jedno osobno pitanje. Doselili ste se u Hrvatsku iz Amerike, iz Oklahome, oženili ste Hrvaticu, napisali ste dvije urnebesne knjige o hrvatskom iskustvu. Iz vaše perspektive, koje su stvari jedinstveno hrvatske?

Vaša ljubav prema kavi, pri čemu ne mislim samo na napitak, nego i na duge sate...

Sjedenja. Volimo sjediti i piti kavu.

Isto tako, poštovanje prema stvari koje ne bih nazvao tradicijom. Naprimjer juha, morate jesti juhu nedjeljom. Takve stvari.

Pisali ste o punici, njezinoj ulozi, papučama koji su jedan od glavnih motiva vaših knjiga.

Najveća je razlika što u Hrvatskoj, kad je hrana u pitanju, ako razmišljate imate li dovoljno hrane, odgovor je uvijek ne.