FILMSKA PRIČA / Tko je ustvari Baby Lasagna? Do jučer svima bio nepoznat, a preko noći postao senzacija u cijeloj Europi

I tako je dečko koji je na Dori bio samo rezerva, na korak do osvajanja Eurosonga. Filmska je priča Baby Lasagne, jer ovako se nešto ne događa često. Da glazbenik koji je do jučer svima u Hrvatskoj bio potpuno nepoznat preko noći postane senzacija u cijeloj Europi. On nije proizvod muzičke industrije, nego jedini natjecatelj na Eurosongu koji je sam napisao svoju pjesmu. Spot mu je montirala cura, glume njegovi prijatelji i njegove mačke. Marko Purišić od outsidera do pobjednika u priči Darinke Trgo