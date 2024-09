PALA JE I KAZNA / Što influenseri smiju i ne smiju promovirati? 'U Hrvatskoj je sve i dalje siva zona'

665 eura kazne mora platiti jedna hrvatska influenserica zato što je na Instagramu promovirala e-cigarete. I to zato što je u Hrvatskoj zabranjeno promovirati bilokakve duhanske proizvode. Ne zato što je nešto reklamirala, a nije to izričito naglasala: jer tako to influenseri rade. Iako u brojnim zemljama takva praksa više nije dozvoljena i reklama se transparentno mora označiti kao reklama - u Hrvatskoj je sve i dalje siva zona. Više progledajte u prilogu Ane Trcol...