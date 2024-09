UŽIVAJTE / Spektakularni prizori supermjeseca: Znate li zašto su ga poljoprivrednici zvali 'žetveni'?

I za kraj - 'žetveni' mjesec. Davno su ga tako nazvali poljoprivrednici jer su zahvaljujući njemu mogli žeti do kasno u noć. A najveći puni mjesec u godini danas znamo i kao 'supermjesec'. No umjesto da govorimo kako je on izgledao iznad Venezuele, Amerike ili Kine, bolje da samo uživamo u njegovim prizorima. Pa izvolite