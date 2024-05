PRESLAGUJU SE ODNOSI / Slovenija, Norveška, Irska i Španjolska priznale Palestinu. Hrvatska, SAD, Japan, Australija nisu

Irska, Norveška, Španjolska pa i Slovenija - zemlje su to koje su ovog tjedna priznale ili potvrdile da priznaju Palestinu. U Ljubljani se danas vijore palestinske zastave na zgradi vlade koja je na sjednici potvrdila priznanje pa bi odluku parlament mogao potvrditi već idućeg tjedna. Slovenija bi tako postala 147 zemlja koja priznaje Palestinu od ukupno 193 članice UN-a. Među zemljama koje to nisu učinile su SAD, Kanada, Australija, Japan, Južna Koreja i velik dio zapadne Europe, uključujući Hrvatsku. No, i to se možda mijenja jer u Europi to nije učinio nitko već 10 godina, a sada u samo tjedan dana stižu priznanje iz čak 4 zemlje. Stigla je odmah i osuda iz Izraela - kažu to je nagrada Hamasu za ubojstva i silovanja.