DIREKTOV SPECIJAL / Slonovi ubojice, indijska Plitvička jezera i medicina za kojom su poludjeli Hrvati: Ovo je druga strana Indije

Najmnogoljudnija zemlja svijeta godišnje privlači i do 18 milijuna turista. Dolaze zbog New Delhija, Taj Mahala, Bollywooda, ali to je klasika. Indija je puno više od toga. Uvjerili su se u to RTL-ovi Darinka Trgo i Janko Gredelj koji su na jugu doživjeli drugu stranu Indije. Upoznali su slonove ubojice, bili su na autentičnim satovima joge i otkrili alternativnu medicinu zbog koje u Indiju dolaze i Hrvati. Zadnja je ovo reportaža Direktovog serijala nakon koje možda i vi poželite posjetiti jug živopisne Azije