REPERICE IZ REGIJE / Sake, Sahareya, Ramona, Đorđa, AV 47: Pogledajte kako zvuči ženska rep borba na hrvatskom

Ako se sjećate borbe repanjem iz filma Osam milja i one slavne scene kada se Eminem hrabri pred ogledalom, onda ga uhvati trema i osramoti se pred publikom da bi na kraju bio najbolji i pobijedio. To je vjerojatno najpoznatiji rap battle na svijetu. U prilogu Rikarda Stojkovskog pogledajte kako to zvuči na hrvatskom jeziku, i to iz ženskih usta.