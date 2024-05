Crni humor, neponovljivi dijalozi, nasilje, gangsteri ali i opera. Miks nemogućeg i svijet kakav možete vidjeti samo kod Tarantina. Tako su kritičari opisivali jedan od najpoznatijih filmova 90-ih, ali i uopće. Koncentraciju gledatelja, Pakleni je šund ukrao baš 21. svibnja 1994., kada je u ponoć premijerno prikazan u Cannesu.

Tarantino ga je režirao na početku svojih 30-ih. Bio je to njegov drugi film, za koji je zaradio nevjerojatnih 7 nominacija za Oscara. Onaj za najbolji film nije dobio, utješio se Oscarom za najbolji originali scenarij za film o kojem se nije se prestalo pričati do danas.

RTL-ovom stručnjaku za filmove te 1994. Pulp Fiction i nije bio nešto. Ali ubrzo je shvatio da je riječ o jednom od najboljih filmova ikada.

"Kad sam imao 15 godina gledao sam Pulp Fiction, u kinu Europa i tad mi se uopće nije svidio film. Onda sam bio premlad da bih ga shvatio. I onda sam ga opet gledao s jedno 18,19 godina i doživio ga na totalno jedan drugi način. Znači to je film koji je napravio veliku revoluciju. Pogotovo tih 90-ih godina kada je bio taj period u Hollywoodu gdje nisu najbolje prolazili takvi filmovi. "Šund" filmovi, kako bismo rekli", govori nam Marko Kuzmić, RTL-ov kamerman i filmski kritičar na kinofilm.hr-u.

Šund film podijeljen je u 7 različitih segmenata, iz vjerojatno najupečatljivijeg pamtimo Johna Travoltu. Godinama kasnije mnogi su djecu nazivali Vincent Vega, a ples, ali i ostali poznati motivi postali su inspiracija za brojne tetovaže. Pitanje je postoji li itko tko nikada nije pogledao Pulp Fiction. A ako i postoji, sigurno je čuo - poznatu skladbu.

"Pulp Fiction bio bi kultni film i bez tog soundtracka. Ali on ga je kao takav još više proslavio, a moglo bi se reći i da ga je utisnuo u tu urbanu subkulturu. Taj soundtrack sam po sebi i nije nešto tako nevjerojatno i do tad nečujeno, ali moglo bi se za njega reći da je iz naftalina izvukao neke stvari i bendove koji su do tada bili zaboravljeni", tvrdi Dimitar Dimitrovski Diba, RTL-ov montažer i autor glazbenog dokumentarca "Iz sve snage".

Jer brojni hitovi koji su obilježili film postojali su još 60-ih. Ali svjetsku slavu 30 godina kasnije ipak im je dao Pulp Fiction.

"I Dick Dale je imao tu svoju surf rock pjesmu koja je bila popularna početkom 60-ih godina, ali je totalno otišla u zaborav. I da se ne pojavljuje u špici filma, vjerojatno nitko ne bi ni znao za nju, ali meni je puno veća fora kak je prekinu s "Kool & The Gang", i "Jungle Boogie", dodaje Diba.

I osim što je Pakleni šund oživio glazbu 90-ih, oživio je i karijere poznatih glumaca.

"John Travolta je gotovo iz naftalina tu izašao, i Bruce Willis. Njemu je karijera isto bila u padu, tu mu se vratila na tom filmu. I za Umu, i Samuela L. Jacksona, pogotovo neki njihovi dijalozi koje su imali u filmu", dodaje Marko Kuzmić, RTL-ov kamerman i filmski kritičar na kinofilm.hr-u i zaključuje da je "Pulp Fiction" vrhunski napravljen film, bez ijedne greške.

I zato su danas za gangsterima iz LA-a lude brojne generacije. Tarantinovo remek djelo slavi tek 30. rođendan. Mi bismo ga gledali i na njegov stoti.