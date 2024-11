Tko osvaja Pennsylvaniju i odlučuje o sudbini SAD-a? Kurelić: 'Ako Kamala dobije, bit će to na abortusu'

Amerika odlučuje o tome tko će biti sljedeći predsjednik. Donald Trump ili Kamala Harris? Tko osvoji Pennsylvaniju, pobijedio je, tako ovih dana komentiraju analitičari.

Gost RTL Direkta je Zoran Kurelić, profesor s Fakulteta političkih znanosti s kojim smo analizirali američke izbore.

Jesu li ovo najneizvjesniji izbori ikad?

To je teško pitanje. Ako su točne ankete, što nemamo naročito razloga za vjerovati jer su sve do sada bile krive, ali to je jedino od čega možemo krenuti, izbori bi mogli završiti 270: 268. Kad bi tako završili bili bi najtjesniji. Najtjesniji do sada bili su izbori iz 2000. godine kada je George W. Bush dobio izbore nakon onog natezanja oko Floride.

Je li istina da ankete na neki način podcjenjuju Trumpa?

Kad je 2016. Trump dobio izbore njegovi glasači su bili strašno podcijenjeni i ankete su pokazivale da sigurno dobiva Hilary Clinton. Ja sad tada isto bio ovdje u emisiji i prognozirao knap pobjedu Hilary Clinton. Zašto? Jer su sve ankete govorile da dobiva. Onda su 2020. ankete govorile da Biden dobiva poprilično glatko, a nije bilo tako. I treći puta kada su bile krive ankete je kad su prije dvije godine bili izbori za Senat. Tada su najavljivali da će Republikanci pomest i najavljivao se taj crveni val, a to se nije dogodilo. Dakle, tri puta za redom ankete su bile krive. Govori se da glasači Donalda Trumpa su naprosto ispod radara i da se nikad točno ne dobije pravo stanje. Ove godine se raspravlja o novom potencijalnom tipu glasača ispod radara i to su žene koje su za abortus i koje su republikanke koje na pitanje za koga će glasati odgovaraju da će glasati za Trumpa, a u bit će po ženskoj solidarnosti glasati za Kamalu Harris ili uopće neće glasati. Ako Kamala Harris dobije izbore jedan od razloga će biti - abortus. Tri stvari su ključne na ovim izborima. Sa strane Harris je sigurno abortus koji je stavljen da bi izvukao što više žena. I prije dvije godine je abortus bio ključno pitanje.

Pennsylvania bi mogla biti ta ključna država. Ključni birači bi mogle biti žene. Hoće li to biti i mladi i manjine?

Pennsylvania i Michigan su ključne države. Harris će morati dobiti i jednu i drugu državu. Michigan joj je strašan problem zbog toga što tamo stvarno ima puno muslimana i oni su beskrajno razočarani politikom prema Gazi i drže da je administracija ustvari suučenik u genocidu. Za Pennsylvaniju je situacija drugačija. Tamo je Biden dobio ogroman broj židovskog glasova. Znači ako odigraš tako da dobiješ glasove u Michiganu, možeš izgubiti židovske glasove u Pennsylvaniji. Tako da je bilo užasno teško izbalansirat.

Koliko će taj cijeli slučaj Portoriko imat utjecaja na birače jer ovaj je doslovno rekao - To je otok smeća. Izgubio je sigurno s tim?

Portorikanska populacija je toliko velika u Pennsylvaniji da može okrenuti izbore. I Trump koji se nikad ne ispričava nizašta jer on uvijek pojačava poziciju nakon što je nešto krivo rekao kaže da on uopće ne zna tko je tog čovjeka doveo na skup.

Koliku je štetu napravio Joe Bide, koji je na to odgovorio da jedino smeće koje on vidi su Trumpove pristaše. Je li on mogao napraviti štetu s time ili ne?

Napravio je sigurno štetu jer to je prilično besmislena izjava.Ali ne mislim daje jednako dramatično jer Biden nije u utrci nego Harris, a ona se jasno distancirala odmah iste sekunde. A druga stvar jer je on uvrijedio ljude koji sigurno već glasaju za Donalda Trumpa. Što znači da on nije uvrijedio niti jednog potencijalnog glasača

Jedna od velikih tema ove kampanje su te velike masovne deportacije koje najavljuje Donald Trump. Jesu li opravdane ove usporedbe Trump/Hitler?

Pa dobro, Hitler nije bio baš poznat po deportacijama…Trump je rekao jednu rečenicu - da imigranti prljaju krv zemlje. A to je formulacija koja stvarno zvuči loše. Tim više što ogroman broj imigranata, veliki dio latino populacije će glasati za Trumpa. Jedan dio crnaca će glasati za Trumpa. Prema tome, druge rase glasaju za Trumpa i mnoge od njih su imigrantske. Ali što se tiče uopće političke kulture u Americi ona je sa ovim tretmanom najgorih ideologija - pretjeruje. Bernie Sandersa se zvalo komunistom. Trump je onoliko Hitler koliko je Bernie Sanders Lenjin. Dakle, naprosto prepucavaju sa formulacijama.

Svijet according to Trump:Kako bi izgledao taj drugi mandat i kako bi se svijet promijenio pod njegovim vodstvom?

Najveći problem koji bi došao i do nas polako je uvođenje carine na sve robe koje dolaze u Ameriku. Jedan od prijedloga politika je 20 posto carina na sve uvozne robe i to ne može ne dotaknuti članicu EU kao što je Hrvatska

Spominjali ste večeras i Hillary Clinton. Je li Amerika sad zrela za ženu predsjednicu?

Mislim da je bila zrela i za osam godina. Da je Hilary Clinton vodila bolju kampanju, da nisu njezini e-mailovi bili ukradeni, da se FBI nije uključio par tjedan prije kraj izbora i sve što im se dogodilo tada i da je kojim slučajem išla do Pennsylvanije, Michigana i Wisconsina i sve što je pogubila zadnjih nekoliko tjedana - mogla je dobiti izbore.

Kad sad uspoređujemo njegovu bitku protiv Kamale. Jesu li sad drukčije okolnosti u tom nekom smislu? Spomenuli ste i sami da bi abortus mogla biti jedna od ključnih tema. Ako sad postoje te razočarane žene. Hoće li to ipak donijeti neku prevagu?

To su različite stvari. Abortus je žensko pitanje, ali ako Kamala Harris dobije izbore, ona ih nije dobila zato što je žena. Ako izgubi izbore, neće ih izgubiti zato što je žena. Dakle, ja mislim da to nije presudno pitanje.

Ponovno dolazite u Direkt u srijedu. Hoćemo li u srijedu znati rezultate ovih izbora?

Sigurno nećemo znati rezultate izbora u srijedu, osim ako ankete nisu potpuno promašene i netko ne pomete toliko dramatično da neće trebati ni Michigan, ni Pennsylvania. dakle, dvije ključne države. Prema tome, do kraja tjedna neće.

Biste se usudili dati nam prognozu. Kamala ili Trump?

Iskreno, nemam pojma. Dakle, i prije dva tjedna sam bio siguran da će dobiti Trump. Sad više nisam.