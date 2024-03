Gdje je MH370? / Ponovno istraga jedne od najvećih avio misterija? 'Moramo učiniti sve što se može'

Ni 10 godina kasnije nije riješen jedan od najvećih avio misterija u povjesti. Gdje je avion Malaysia Airlinesa MH370 koji je netragom nestao zajedno sa svih 239 putnika? Ni tijela ni olupina aviona nikad nisu pronađeni, unatoč masovnoj potrazi u Indijskom oceanu koja je bila jedna od najskupljih u povijesti. Kako je moguće da sofisticirani Boeing u eri setelitskog praćenja i kontinurane kominacije samo nestane? Nikome nije jasno, pogotovo obiteljima nestalih. Pojavile su se zadnjih godina i brojne teorije zavjere, da su ga presreli avioni, Rusi, da se sve dogodilo zbog jednog putnika, da je kriv pilot. Malezijska vlada na desetu obljetnicu kaže da bi ponovno mogla pokrenuti istragu. "Stava smo da ako postoje uvjerljivi dokazi koje treba ponovno otvoriti, rado ćemo to i napraviti. Ne mislim da je to taktičko ili tehničko pitanje. To je pitanje utjecaja ovog slučaja na živote ljudi i zato moramo učiniti sve što se može", rekao je malezijski premijer Anwar Ibrahim.