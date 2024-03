MOĆNI I POTROŠENI / Politika ostavlja traga: Nekad mladi i puni energije, a danas? Prosudite sami

Kako bi izgledali naši političari da se politikom nisu bavili nećemo doznati, ali da - politički staž ostavlja traga. "A slušajte, malo ovo i troši, nisam ni ja bio ovako sijed prije 8 godina", kazao je premijer Andrej Plenković. Ovako je izgledao Andrej Plenković dok je bio zastupnik u Europskom parlamentu, bilo je to 2013.-e, on je bio u prvoj postavi hrvatskih europarlamentaraca. Za tri godine postao je prvo predsjednik HDZ-a, pa onda i predsjednik Vlade. A kroz te tri turbulentne godine mijenjao se i Plenković. Zoran Milanović četiri je godine stariji od svog glavnog rivala kojeg želi zamijeniti u Banskim dvorima. Tamo je Milanović već bio, premijer je postao nakon izbora u prosincu 2011.-e kada se ljevica, nakon 8 godina HDZ-a, vratila na vlast. Milanović i Kukuriku koalicija puno su toga obećali građanima, no oni im nisu dali povjerenje u drugom mandatu. Milanović se ubrzo povlači iz politike, no nakon izleta u privatne vode, vraća se u utrku za Predsjednika Republike i pobjeđuje u siječnju 2020.-e. Prilično drugačiji sada, želi ponovno biti premijer...