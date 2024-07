SEZONA KOPANJA / Ovo je metropola u srpnju! Zagreb poluprazan, a začepljen radovima: 'Nikak' se pomaknut s mjesta'

To je taj soundtrack ljeta u Zagrebu - bageri, bušilice, kamioni, kopanje, asfaltiranje, radovi na svakom koraku. Dok se na Jadranu uživa u hladu tamarisa i plivanju u moru, mi u Zagrebu uživamo u vrućem raskopanom asfaltu. Gdje god krenete, od Dubrave do Podsuseda, od Novog Zagreba do Trešnjevke - radovi i gužve. Tako je svako ljeto, i da, prirodno je da se radovi izvode kad je grad prazan, ali prirodno je i to da radovi svima idu na živce. Raskopani Zagreb pogledajte u prilogu reportera RTL Direkta Ivana Skorina