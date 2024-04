MRZILI SE, A SAD SE VOLE? / Ovo je ljubavna priča HDZ-a i Domovinskog pokreta. Relković: 'Mislim da DP ima ozbiljne probleme'

Ovo što radi Plenković je šest puta gore nego ono što je radio Sanader. Hrvatska je talac lopova, izdajica i najvećeg neprijatelja hrvatskog naroda. A glas za Plenkovića je glas za silovatelja. Eto tako je nježno Domovinski Pokret tepao HDZ-u, s kojim sada dogovaraju vlast. Nije im doduše HDZ ostao dužan: "Oni su kvarni ljudi zli, nećemo s njima. Podržavaju teroriste. A moja pokojna baba bi mogla biti gradonačelnik Vukovara". Tako su govorili o ljudima bez kojih danas ne mogu do 76 ruku. Eto to vam je politika, jedan dan ljuti neprijatelji, drugi dan saveznici. Na pitanje "Hoćete li vi iz dišpeta u Vladu i je li Vam to nešto preko čega možete prijeći, dakle zaboravit ćete sve što vam je rekao direktno Andrej Plenković?" Ivan Penava odgovara: "Andrej Plenković je govorio različite stvari s obzirom na podijeljene karte i broj mandata kojima tko raspolaže, odgovornost prema biračima tjera na dijalog". Više pogledajte u prilogu Ivana Skorina.