One su 'tradwife': Kuhaju, peru, slušaju muža i žive u prošlosti: Upoznajte novi TikTok trend

One same mijese i peku kruh, kuhaju, brinu o djeci, ne proturječe muževima, pokoravaju se njihovim željama i sve to objavljuju na društvenim mrežama, i dijele sa milijunima pratitelja. Tradwife ili tradicionalna žena kontroverzan je TikTok trend, u kojem žene rade sve suprotno onome što zagovara feminizam. Zašto bi netko htio biti drugotan, zanimalo je reporterku RTL-a Danas Darinku Trgo