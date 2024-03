NITKO NEMA HRABROSTI REĆI / 'Normalno' u Hrvatskoj: Ima šest kuća s po 10 apartmana i ne plaća nikakav porez, nego bezvezne paušale

Da netko ima šest kuća sa po 10 apartmana i na to ne plaća nikakav porez, nego neke bezvezne paušale nije normalno nigdje u Europi, osim u Hrvatskoj. I svi to znamo, ali nitko to nema hrabrosti reći jer, nitko ne želi izgubiti glasove. Za to su bili i mnogi ministri financija, ali kad su postali ministri financija odjednom više nisu smjeli biti za. To su najavljivale i SDP-ove i HDZ-ove vlade, ali od poreza ni p. Zato je Direktovog reportera Ivana Skorina silno zanimalo što o tome misle političari prije izbora, i putem doznao nešto zanimljivo - desnica je protiv, ljevica za.