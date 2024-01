OKUPIRALI OTOČJE / Nevjerojatna priča s Kornata! Na otoke doplivali - čagljevi i sada tamane ovce: 'Jedu sve, i janjce i smokve...'

Nekada, kada ih je bilo čak 13 tisuća, vrijedilo je pravilo ako imaš ovce na Kornatima jedina ti je briga otići jednom godišnje do njih, malo ih ošišati i pokupiti janjce. Nisu imale prirodnih neprijatelja, pa ih nitko nije čuvao, a s otoka nisu mogle pobjeći. E, ali sve se to promijenilo kad su na otok doplivali, doplivali čagljevi. Jedan po jedan, osvajali su otočićice, i sada tamane sve: od janjaca do smokvi. Više u priči Nikoline Radić