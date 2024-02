Imamo računicu kvadrata / Nepalci u Hrvatskoj smješteni u 'radni logor': 'Puno je nehumanih primjera'

Dovedem si jednog Nepalca da konobari u mom kafiću uz more, pa onda da mi čiste apartmane, peru čaše i podove, drugog, trećeg i četvrtog. I to je to - dobrodošli u Hrvatsku. Spavate u jednom predivnom radnom logoru. Tako je bilo dosad. Ubuduće, kuc-kuc, stiže inspektor i lijepi kaznu od 1500 eura. Još je puno pitanja o tome zašto smještaj još nije definiran. Doduše, novi zakon o strancima će vrlo vjerojatno prepisati stari zakon o sezoncima. Više pogledajte u prilogu reportera RTL Direkta Ivana Skorina