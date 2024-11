MOOOLIM?! / Nema straha! Sve više Rusa za obranu nosi - šešire od aluminijske folije

Učitelji u regiji Voronjež dobili su službeni poziv državnih službi da organiziraju edukativne radionice o tome kako šeširi od aluminijske folije s ruskom zastavom pomažu u zaštiti od stranih neprijatelja. Potom su morali snimiti i video u kojima bezbrižno poziraju s Domovinskim kacigama. Oni koji bi mlade Ruse trebali učiti kritičkom razmišljanju sve su to poslušno i učinili prije nego se pojavio khmmm maleni problem. Od njih to nije tražio nikakav državni ured, niti Vladimir Putin nego bjeloruski anti-ratni komičar. On cijelim nizom ovakvih nevjerojatnih prevara želi pokazati kako Rusiju sustavno uništavaju domaći fašizam i propaganda.