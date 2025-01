NEMA VEZE S GENETIKOM / Muškarci munjevito narasli i proširili se! Naš košarkaš: 'Dok mi do stomaka dođe hrana, prođe rok trajanja'

Prije sto godina, prosječni je Amerikanac bio visok 171, a danas je visok 177 centimetara. Da su ljudi narasli, to smo već znali, ali sada znamo da su muškarci i u visinu i u širinu rasli dvostruko brže nego žene. Saznali smo i da to nema veze s genetikom, nego s boljom prehranom i boljim zdravljem. I to je razlog zašto su ljudi u Istočnom Timoru visoki 160, a Nizozemci 183 centimetra. Razgovarali smo s košarkašem KK Cibone Robertom Rikićem koji nam je otkrio koji su najveći neprijatelji visine. Još smo 2022. godine izmjerili i našeg vrlo visokog političara Peđu Grbina koji je ponudio jednu pozitivnu perspektivu visine. Tko su najviši, tko najniži ljudi na svijetu i kakav utjecaj ima hrana na visinu, pogledajte u prilogu!