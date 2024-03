I evo nas nazad. Već 5 dana stanje na kladionicama za Eurosong je nepromijenjeno: Baby Lasagna je naravno prvi. Rikardo Stojkovski razgovarao je danas s osnivačem Wiwibloggsa, koji su alfa i omega za fanove Eurosonga. A on kaže: Da, Lasagna može pobijediti.

I djeca i mladi, i penzioneri i folklorno društvo, pa čak i parovi u pidžamama. Cijeli tjedan svi su ludi za Baby Lasagnom, čija je koreografija s Dore postala TikTok izazov. Challenge je pokrenuo on, na Bravo radiju, već ima pola milijuna pregleda. Što za glazbenika koji je već 5 dana prvi na kladionicama za Eurosong, ne čudi.

"Top topova. Od srca sve najbolje! Legendaran je, autentičan, priča možda i svoju životnu priču. Priča sa štalom i kravama mi je najdraži dio, i definitivno ću ga i ja podržat iz neke štale s kravicom. Go Baby Lasagna!", kaže pjevačica Maja Bajamić.

I da ne bude da samo mi gatamo o šansama za pobjedu, neutralni sud potražili smo u Londonu. Stručnjak i osnivač najpoznatije stranice za obožavatelje Eurosonga, za Direkt ima presudu.

"Hrvatska, ovo je nevjerojatno! Eto vam! Glasno, ali u dobrom smislu. Plesni pokreti, ovakvi, ljudi diljem Europe zapamte to. Smatram da Baby Lasagna može pobijediti na Eurosongu", kazao je William Lee Adams, osnivač Wiwibloggsa.

Znamo da je za neke kao Prodigy, Rammstein pa čak i Silvije Strahimir Kranjčević, ali za Eurosong stručnjaka - Baby Lasagna sličan je, ni manje ni više, nego princezi Diani.

"Znate, princeza Diana, u mojoj zemlji, Ujedinjenom Kraljevstvu, ona je bila članica kraljevske obitelji, ali princeza od naroda. I to osjećam i za Baby Lasagnu. On nije iznad ljudi, on je dio ljudi", Lee Adams.

Najviše prijeti nizozemski predstavnik

Pobjedu nam predviđaju i susjedi.

"Ljudi, Baby Lasagna je wow! Bit će ovdje izgleda ono - Croatia, 12 points!!! Dakle, sjajan vam je predstavnik. Kad čujem sve te komentare, i vidim što se piše i priča o njemu po društvenim mrežama, vjerujte mi, ne bih se iznenadio da sljedeće godine Eurosong bude u Hrvatskoj!", kaže Srđan Zelembaba, estradni novinar iz Srbije.

Evo i zašto bi se to moglo dogoditi. Teoriju ima jedna norveška youtuberica koja misli da nam je Finac Kaarija lani samo otvorio vrata prema pobjedi. Slično se dogodilo 2005. kada su na 9. mjestu završili norveški, a onda je sljedeće godine u sličnom stilu pobjedu odnio Lordi, i Hard Rock Hallelujah

"Mislim da Lordi ne bi pobijedili, da Wig Wam nije nastupao godinu prije, i na neki način otvorio vrata da to bude nešto prihvaćeno. I čini mi se da bi se tako nešto moglo dogoditi i ove godine", kaže ona.

Eurosongu u Hrvatskoj najviše prijeti nizozemski predstavnik koji se strelovito penje na kladionicama.

Zato nam Srbi baš i ne prijete. Izabrali su predstavnicu za vikend, sada su na kladionicama 23.

Iako su svi očekivali da će na Beoviziji pobijediti Breskvica, čiju su pjesmu nazvali i genocidnom, ipak joj je pobjedu oduzela Teya Dora, koja pjeva o Prvom svjetskom ratu.

"Bit će prelijepo, napravit ćemo nešto spektakularno. Stvarno želim da dam sve od sebe, i predstavit ću Srbiju u najboljem svjetlu", kazala je Teya Dora, predstavnica Srbije na Eurosongu.

"Glavni državni problem u Srbiji je zašto Breskvica nije otišla na Eurosong! Dakle, to je nešto nevjerojatno. Ali da je otišla Konstrakta, da je otišla Zorija,, Breskvica, i Teya Dora koja na kraju i ide, vjerujte ne bismo pogriješili jer su se zaista fantastično pokazale i imale dobre pjesme", dodaje Zelembaba.

Da imaju fantastičnu pjesmu, smatrali su i Izraelci. No onda se ispostavilo da se stihovi "October raina" aludiraju na Hamasov napad. Pa će sada tekst: nema zraka za disanje, svi su bili dobra djeca, dobiti novu verziju. I to prema službenim naredbama Eurosonga.

Baby Lasagni broj pregleda samo raste. Kao i šanse za pobjedu. Pa možda nije tako ludo misliti da će vratiti Eurosong u Hrvatsku. Pitanje je samo gdje bi mi to održali?