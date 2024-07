EVO ŠTO UČINITI AKO VAS OPEČE / Morska mjesečina meduza je romantičnog naziva, ali njezin dodir boli više od slomljenog srca

Svatko od nas dobro pamti prvi susret s meduzom. Sigurno znate reći i gdje ste točno bili kada vas je prva meduza dodirnula jer to se ne zaboravlja. A ova je posebna. Svijetli u mraku, lebdi u moru, ponekad pliva, a iako je relativno sitna - nije nimalo bezopasna. Morska mjesečina najotrovnija je mediteranska meduza, a kod nas je ima sve više. Viđena je na Hvaru, Lastovu, kod Šibenika, primijetili su je i u Istri. Razlog je sve toplije more. Međutim, nije jedina. Do naših plaža doplivala je i kompas meduza. Kako ih pronaći na aplikaciji i što učiniti kada vas opeče, doznala je naša Ida Balen.