MOOOOLIM?! / Mojmiru šokirao Trumpov potez: 'Besramni bivši, a vjerojatno i budući američki predsjednik'

Možda je poznat po vulgarnom ophođenju sa ženama, možda ga je jedna optužila za silovanje u garderobi robne kuće, možda je bijesnu hulju nahuškao na Kongres, ali Donalda Trumpa ništa od toga ne spriječava da: reklamira Bibliju. MOLIM? Besramni bivši a vjerojatno i budući američki predsjednik, sada potiče birače da kupe Bibliju, i to za 59.99 iliti 59 dolara i 99 centi. I to ne običnu, nego Bibliju koju prodaje njemu blizak country pjevač. Naravno kaže da svi Amerikanci doma trebaju imati Bibliju, sigurno niste sumnjali kaže da mu je to omiljena knjiga. "Svi Amerikanci trebaju imati Bibliju kući. A ja ih imam puno. To je moja najdraža knjiga. Kao i mnogim ljudima", rekao je Trump.