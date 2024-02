DAN RUŽIČASTIH MAJICA / Mojmira se presvukla usred emisije i poslala važnu poruku: 'Kad bi svi nosili istu odjeću...'

Kad bi sva djeca nosila istu odjeću, možda bi u školi bilo manje zadirkivanja. Možda se siromašnijoj djeci nitko ne bi rugao zbog toga što nose demode robu od brata ili sestre. Ili zato što imaju nemarkirane traperice. Jer, djeca znaju biti otrovna. Rugaju se nekome jer ima bezveznu robu, jer je debeo, rugaju se dečkima koji su 'ženskasti' ili curama koje nisu. Maltretiraju druge na hodniku, u zahodu, u svlačionici i na Facebooku. I često to rade baš popularna djeca, odlični učenici, miljenici profesora na račun djece koja to nisu. Ismijavanje, ponižavanje, ignoriranje, širenje tračeva: To nije normalno ponašanje, to nije dio odrastanja, to nije nešto što "svi trebamo proći", to je nasilno ponašanje. Jer, nasilje nisu samo udarci. Djeca koja nasilje doživljavaju u 70 posto slučajeva to ne kažu apsolutno nikome, zbog toga imaju problema, povlače se u sebe, depresivni su, anksiozni, ne žele u školu, imaju traume koje mogu trajati cijeli život. Danas je dan borbe protiv nasilja među vršnjacima, zato razgovarajte sa svojom djecom, i nikako im nemojte reći da je to tako uvijek bilo, da su preosjetljivi ili da se tako čeliče. I možda još važnije: Pazite kakav im primjer dajete