BROJIMO SVAKI CENT / Kupnjom na akcijama tjedno možete uštedjeti i do 50 eura: Donosimo savjete

Kad tegla maslina košta pet eura, odnosno 37 i pol kuna za one koji još preračunavaju, to je trenutak kad vam oči krenu gore, dolje, lijevo, desno po polici, tražeći neke druge jeftinije tegle na akciji. Jogurt, jaja, toalet papri, kreme za lice - razlika u cijenama proizvoda koji se prodaju po redovnoj cijene i onih na akciji tolika je da se u prosječnoj tjednoj kupnji može uštedjeti i do 50 eura. Više pogledajte u prilogu našeg reportera Ivana Skorina