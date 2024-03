ŠTO VI KAŽETE? / Kojeg ćemo se premijera sjećati za 20 godina? 'Sanader je bio najefikasniji menadžer'

Pitanje dana je: tko je najbolje radio najteži posao u državi? Koji je hrvatski premijer dosad bio najbolji? Kome biste dali trg ili ulicu, a tko je zaslužio samo uvredljive grafite? Koga ćemo se sa sjetom sjećati za 20 godina, a kome greške nećete nikada oprostiti? Ivica Račan vladao je 1427 dana, Ivo Sanader 2018, Jadranka Kosor 906, Zoran Milanović 1491, Tim Orešković 271, Andrej Plenković rekordnih 2714. "Pa ja bi svakako predložio da se Račanu da adekvatno obilježje“, kaže politički analitičar Ivan Rimac. "Uf sad ste me stvarno zatekli, dakle ja mislim da ulicu zaslužuju manje-više svi“, kaže Ankica Mamić, dodajući da je kod Sanadera specifična situacija jer je on jedini premijer koji je završio u zatvoru. "Račan je imao koaliciju pa mu je to bilo najgore, oni su imali sliku kao da se stalno svađaju, Sanader je bio najefikasniji menadžer“, kaže Krešimir Macan. Više pogledajte u prilogu Ivana Skorina.