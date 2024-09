30 GODINA OD PRVE EPIZODE / Koja je tajna kultnih 'Prijatelja' i jesu li sve njihove fore primjerene i danas? 'Gurni je niz stepenice'

Bilo je to točno prije 30 godina i jedan dan kad su ljudi prvi put upoznali Chandlera, Joeya, Rachel i ekipu iz Prijatelja. I dan danas, to je i dalje jedna od najpopularnijih serija u povijesti. I dan danas svima su jasne reference poput one 'We were on a break' ili 'How you doin'. Ali pitanje je bi li danas neke šale ili situacije, po sadašnjim standardima bile prihvatljive. O Friendsima u priči Direktovog Rikarda Stojkovskog