BROS I POBJEDA / Kako su Trumpovi podcasti 'probudili' mlade anti woke mladiće koji su mu donijeli trijumf

Trumpa su do uvjerljive pobjede doveli 'Bros', mladi muškarci, dečki od 18 do 29, generacija Z. I to ne slučajno. Istraživanja su pokazala da su sve konzervativniji i anti woke, pa je kampanju izgradio jako precizno. Gostovao je u podcastima kod Joea Rogana i Thea Vona, koji su itekako utjecajni. Oslonio se na desne influensere, po studentskim kampusima dijelio MAGA robu, emitirao mladima namijenjene poruke za vrijeme prijenosa sportskih događaja. A u svemu mu je pomogao i njegov 18 godišnji sin Barron. Više u prilogu Ivana Skorina