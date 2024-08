Kako se moli krunica, koliko soli treba za 20 kila kupusa: Za što sve Hrvatima treba Google?

Zašto je more slano, zanimalo je to čak 300 Hrvata ovog mjeseca. Ljeto je pa nas je zanimalo i koliko Hrvatska ima otoka, sve je skupo pa se valjda masovno pitamo i postoji li novčanica od 1000 eura. Sve to pitamo, a koga drugo - nego Google.

"Google najčešće pitam u vezi nekih recepata..kaže li se recepata? Dobro. I u vezi toga kako se neka riječ točno pravopisno piše", kaže nam Paula iz Zagreba.

"Sve. Kako ukrotit djecu, kako biti dobar roditelj, volim pogledati savjete i shvatit da i drugim roditeljima loše ide u nekim stvarima pa se tješim", objašnjava Danea iz Osijeka.

Najpoznatija tražilica na svijetu pamti sve. Pa i ona pitanja kojih se možda sada sramite. Tamo su. A bilo je svega. Od uobičajenih: koliko košta bubreg do najvažnijih školskih: kako hakirati e-dnevnik. Kolege s Net.hr-a doznali su kako vas je zanimalo i jedno prevažno pitanje od predsjedniku Milanoviću. Ali o tome nešto kasnije. Vratimo se malo u crkvu.

Ništa se nije pretraživalo kao: kako se moli krunica? Čak 2200 puta ovog mjeseca.

"Krunica je jedna predivna molitva u čast Djevici Mariji, gdje se razmatraju otajstva odnosno dijelovi života Isusa Krista. Imamo onaj početak križ gdje molimo vjerovanje, pa tri zrnca gdje molimo za dar vjere, ufanja, za dar ljubavi pa onda ide 10 zdravo Marija pa na kraju ili na početku zdravo Marije jedno otajstvo iz Isusova života", objašnjava nam fra Vladimir Vidović,ravnatelj Doma sv. Antuna i voditelj Pučke kuhinje .

Jednako popularna ovog kolovoza bila je Isusova visina. Ako je vjerovati internetu: bio je iznad prosječno visok za to vrijeme, navodno čak 180 cm.

"Fra Vlado koliko je Isus bio visok? Evo ja ne znam. Ali vjerojatno je to ljude zanimalo jer se relativno nedavno ponovno istraživalo torinsko platno", govori fra Vladimir.

Iako još nije sezona kiseljenja , Hrvati se valjda žele pripremiti. A sudeći o kojim se količinama radi, bit će zelja ove zime. Koliko soli treba za 20 kilograma kupusa - mi smo po odgovor otišli do stručnjaka. Na plac.

"Na 20 kilograma kupusa, treba 2 kila soli. I onda mi to stavljamo u onaj korijen kojeg izdubiš i u njega staviš sol ako radiš s glavicama", objašnjava nam Ana Marita Brkić, prodavačica na tržnici.

A ako radimo s mesom?

"Koliko sarmi ispadne od kilograma mesa? A ovisi koliki je list kupusa i koliko stavljate. Ali evo ako hoćete da je to malo punije, meni ispadne oko 12 sarmi", dodaje gospođa Brkić.

I to su ovi praktični savjeti. Ima ih još. Kako povećati penis. Koliko smokava treba jesti dnevno, kako nacrtati zeca, dobiti temperaturu ili koliko mrav ima nogu. Ponekad je važno znati koliko brzo djeluje Normabel ili kako izgledaju khm gliste u stolici.

Spomenuti diazepam općenito doseže vršnu koncentraciju između 30 do sat i pol nakon uzimanja i to vrijedi za većinu takvih stvari. Što se glista tiče čuo sam najbolji opis od pacijentice koja mi je rekla da već duže vremena pronalazi u stolici neprobavljenu tjesteninu. Nije tjestenina", kaže nam specijalist radiologije, liječnik Natko Beck.

Za što nam sve treba pomoć Googla čovjek se zapita - možemo li uopće živjeti bez njega. A mi vam možemo još za kraj reći da se bijeli veš pere na 90 stupnjeva, a zaradit ćete novac ako - eto radite. E da, nismo zaboravili super važno pitanje vezano za predsjednika. Zoran Milanović je, koliko je poznato visok 189 centimetara. Sad - sve znate.