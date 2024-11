DIREKT U NEW YORKU / Kako će izgledati drugi mandat Trumpa? 'Neće imati oko sebe ljude koji će kontrolirati njegovu impulzivnost'

Iako su ankete najavljivale tijesnu i neizvjesnu utrku: ali Trump je uvjerljivo pobijedio. Glavno pitanje u Americi je što sad. Kako bi mogao izgledati njegov drugi mandat. U New Yorku je i naš reporter Petar Panjkota. 'Bez obzira na to što se demokratska vlast hvalila gospodarskim rastom i nikad nižom nezaposlenošću, to očito običan čovjek ne osjeća i kaznili su Kamalu Harris i povjerovali Donaldu Trumpu. Uzeo je pet milijuna više glasova'. Više pogledajte u prilogu