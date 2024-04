NEPREDVIDLJIV DOGAĐAJ / Još dva dana i saznat ćemo tko je crni labud ovih izbora: Je li to baš ova snimka?

Još dva dana i znat ćemo, ne samo tko je pobijedio na izborima, nego i tko je crni labud ovih izbora. To je onaj nepredvidiv događaj koji ima ozbiljne posljedice, što nam je svojedobno rastumačio Robert Kopal. Tko zna, možda je crni labud baš snimka koja se pojavila tri dana prije izbora, na kojoj prvi put čujemo kako o političkim protivnicima govori premijer Andrej Plenković, kada misli da ga se ne snima. 'Most, to su bolesnici i luđaci, mjesto im je u Vrapču. Domovinski pokret to su kvarni i zli ljudi, a moja pokojna baba bi mogla biti gradonačelnica Vukovara', rekao je Plenković. Nije ovo prvi put da se ovako nešto dogodilo, 15 dana prije izbora 2016. iscurila je snimka Zorana Milanovića koji braniteljima govori da je Srbija šaka jada, a BiH nije država. Tada je to protumačeno kao ulizivanje braniteljima, i ta je snimka bila crni labud, jer mnogi analitičari govorili su da je time Milanović izgubio izbore jer je razočarao lijeve birače. Ovih će ih izbora netko razočarati, jer prije izbora kao nitko neće ni s kim, ali poslije izbora će netko s nekim morati, inače nećemo imati vladu i idemo ponovno na izbore. Više u prilogu Ivana Skorina.